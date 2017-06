Jambon over veiligheid op Werchter: "Terroristen zullen onze agenda niet bepalen"

Rock Werchter is begonnen: “De sfeer in België is altijd erg goed”

De toegangspoorten van het muziekfestival zijn opengegaan. 4 dagen lang is dat beroemde lapje grond in Werchter weer toneel van muziek en plezier. Het festival is zo goed als uitverkocht.

