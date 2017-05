Eerste mossellijnen aan windmolenpark op zee zijn uitgegooid

Bewoner beschoten huis: "Ik ben slachtoffer maar ondertussen verdachte"

Afgelopen weekend werd in Berendrecht een huis beschoten. De laatste 6 maanden waren er in en rond Antwerpen 10 schietpartijen. Volgens burgemeester Bart De Wever woedt er een drugsoorlog. Of er een verband is tussen alle schietpartijen is niet duidelijk. De bewoner van het beschoten huis in Berendrecht reageert anoniem in "Het journaal".

