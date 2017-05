Je bent maar enkele tussenstappen verwijderd van een vermist kind

Rik bluste mee brand in Innovation: "Het was echt traumatisch"

"Er lagen allemaal mensen op de grond, op de roltrappen. Ze riepen ons om hulp, maar het was te heet om naar binnen te gaan", zegt Rik die brandweerman was in 1967 toen grootwarenhuis Innovation in de Nieuwstraat uitbrandde. "Het was verschrikkelijk".

