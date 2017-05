Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Ga naar een winkelcentrum

Trump drukt Saudische koning Salman de hand: fors maar kort

President Donald Trump is samen met first lady Melania in de Saudische hoofdstad Riyad aangekomen. Bij de begroeting op de landingsbaan wordt de hand van koning Salman Bin Abdulaziz minder uitbundig geschud dan we van de Amerikaanse president gewoon zijn. De first lady droeg geen hoofddoek.

