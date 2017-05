Bouwsector wil strengere controles op asbestcowboys

"Betonboeren hebben markt van de serviceflats ontdekt"

Het aantal niet-erkende assistentiewoningen, beter bekend als serviceflats, is in Vlaanderen de afgelopen drie jaar verzesvoudigd. Vaak weet de koper niet welke zorg hij of zij precies zal krijgen, maar toch is er veel vraag naar.

"Betonboeren hebben markt van de serviceflats ontdekt"

