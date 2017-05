Aantal dampwinkels fors gestegen

Dampwinkel: het woord staat niet of nog niet in van Dale maar het is een fenomeen en het verspreidt zich razendsnel. Winkels die gespecialiseerd zijn in de verkoop van elektronische sigaretten en alle mogelijke toebehoren zijn erg populair. Sinds de onlineverkoop in januari verboden werd, opent de ene na de andere dampwinkel de deuren. In ons land zijn er intussen al zo'n 300.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Aantal dampwinkels fors gestegen

Dampwinkel: het woord staat niet of nog niet in van Dale maar het is een fenomeen en het verspreidt zich razendsnel. Winkels die gespecialiseerd zijn in de verkoop van elektronische sigaretten en alle mogelijke toebehoren zijn erg populair. Sinds de onlineverkoop in januari verboden werd, opent de ene na de andere dampwinkel de deuren. In ons land zijn er intussen al zo'n 300.