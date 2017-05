Paus Franciscus verklaart herderskinderen van Fatima heilig

Ook in de Schelde wordt asurne neerlaten mogelijk

Wie iets met de zee heeft, kan na zijn dood zijn as in de Noordzee laten uitstrooien, dat kan al een tijdje. Vanaf juni wordt dat ook mogelijk in de Schelde in Antwerpen. Al is uitstrooien, niet het juiste woord, de as wordt eerder neergelaten.

