Franco Dragone brengt "Aïda" naar Antwerpen

Eerste openbare laadpaal voor auto's in Oostende

De eerste openbare laadpaal van Eandis en Infrax voor elektrische auto's is officieel in gebruik genomen in Oostende. Er komen in totaal 2.500 palen waarvan 750 dit jaar nog. Elke gemeente in Vlaanderen krijgt minstens 1 laadpaal. Aan elke paal kunnen twee wagens tegelijk hun batterijen opladen.

