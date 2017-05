Gentse buren leren elkaar beter kennen dankzij gevelbank

Zoete broodjes zoeken op 20 meterhoge toren

De slotavond van het Cheung Chau broodjesfestival in Hongkong heeft een zekere “Spel zonder grenzen”-gehalte. Op deze beelden is te zien hoe een twaalftal waaghalzen een 20 meterhoge zoete broodjestoren beklimmen op zoek naar de lekkerste broodjes. Het festival trekt elk jaar duizenden toeristen naar het eiland Cheung Chau. Het festival valt samen met de verjaardag van Boeddha. Het is een taoïstisch festival, waarbij kinderen in traditionele kleding op wagens worden rondgereden. Het eten van zoete broodjes is slechts een bijkomende attractie.

