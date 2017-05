Werf van het Stevin-project aan de kust is uitzonderlijk te bezichtigen

85-jarige Nepalees overleeft recordpoging Mount Everest niet

Min Bahadur Sherchan wilde opnieuw de oudste man ter wereld worden die de Everest had beklommen. In 2008 had hij dat record al, maar enkele jaren later werd hij geklopt door een 80-jarige Japanner. De Nepalese klimmer had zich goed voorbereid, maar hij kreeg waarschijnlijk een hartaanval in het basiskamp.

