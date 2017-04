Asielzoeker na ontmoeting met koningin: "Zeer plezant, echt prachtig, een keileuke dag"

Viktor Lazlo brengt pakkend lied over slachtoffer van aanslag

Een vriendin van de zoon van Viktor Lazlo is omgekomen bij de aanslagen in Parijs. Lazlo was zo aangegrepen door die gebeurtenis dat ze haar verdriet verwerkte in een lied. Het pakkende "Lola & Jim" raakt de gasten in "Van Gils & Gasten".

