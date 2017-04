Steven Decraene in Parijs: "Veiligheidsmaatregelen aan stemhokjes"

Mars voor de wetenschap op Dag van de Aarde

Over de hele wereld gaan mensen de straat op om aandacht te vragen voor wetenschap. Hier in Sydney is de Mars voor wetenschap al gestart. Het is vandaag ook de jaarlijkse internationale Dag van de Aarde, een initiatief voor een leefbaarder planeet.

