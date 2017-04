Nieuwe installatie om chemische wapens uit WO I te ontmantelen

Bij DOVO in Poelkapelle is vanmorgen een nieuwe installatie in gebruik genomen om chemische wapens uit de Eerste Wereldoorlog te ontmantelen. De vorige installatie was vijf jaar geleden al stuk gegaan. Defensie trok een kleine 17 miljoen euro uit voor de vervanging van het toestel.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Nieuwe installatie om chemische wapens uit WO I te ontmantelen

Bij DOVO in Poelkapelle is vanmorgen een nieuwe installatie in gebruik genomen om chemische wapens uit de Eerste Wereldoorlog te ontmantelen. De vorige installatie was vijf jaar geleden al stuk gegaan. Defensie trok een kleine 17 miljoen euro uit voor de vervanging van het toestel.