Op zoek naar nee- en ja-stemmers in Istanbul, “ja-kamp domineert straatbeeld”

Uw rijk kome: atheïst gaat in discussie met de nieuwe messias

Religie en godsdienstige vraagstukken op de planken. Actueel is het in elk geval. De acteurs Valentijn Dhaenens en Mathijs Scheepers van theatergezelschap Skagen waren erdoor geïntrigeerd. Voor hun nieuwe voorstelling kroop de ene in de huid van de messias, de andere in die van een atheïst met dit als resultaat.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

