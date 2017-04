Tienduizenden Hongaren betogen tegen regering-Orban

Londense bus kan geen kant meer op

Een straat in de drukke financiële wijk van de Britse hoofdstad Londen is enkele uren afgesloten geweest voor het verkeer. De oorzaak was een dubbeldekker die geen kant meer op kon. De chauffeur van de bus had geprobeerd om om te keren, maar was in zijn opzet mislukt.

VRT yt

