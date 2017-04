Vlaamse jongen van 13 speelt hoofdrol in film "Cloudboy"

Skiën in strandkledij: Russen verbreken wereldrecord

In de bergen bij Sotsji skiede ongeveer 1.200 dappere Russen in bikini, badpak of zwembroek naar beneden en dat is goed voor een nieuw wereldrecord.

