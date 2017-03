"Technische afstelling" oorzaak van mysterieuze leegloop Zuid-Willemsvaart

Vranckx: "Strijd winnen door de jonge generatie niet verloren te laten gaan"

Rudi Vranckx noemt de nieuwe Canvas-reeks "IS in het vizier" zijn meest ambitieuze project ooit. "Militair is IS de strijd aan het verliezen. Maar het is een illusie te denken dat het daarmee voorbij is."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vranckx: "Strijd winnen door de jonge generatie niet verloren te laten gaan"

Rudi Vranckx noemt de nieuwe Canvas-reeks "IS in het vizier" zijn meest ambitieuze project ooit. "Militair is IS de strijd aan het verliezen. Maar het is een illusie te denken dat het daarmee voorbij is."