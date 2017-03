William en Kate in Parijs: "Tout à fait ravis"

Vranckx: Levenslang in de hel

In de gevangenis van Port-au-Prince in Haïti zitten 4.000 gedetineerden, maar het gebouw heeft maar een capaciteit voor 1.000. De gevangenen zitten samengepropt in hun cellen. Chaos en corruptie zijn er de regel. En of en wanneer een gevangene vrijkomt, weet hij niet.

