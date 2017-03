Merkel: "Vergelijkingen met nazisme zijn bijzonder ernstig en heel jammer"

De Duitse bondskanselier Merkel is niet te spreken over uitlatingen van de Turkse president Erdogan. Hij had het gisteren over nazipraktijken in Duitsland omdat enkele meetings over de verkiezingen in Turkije verboden werden.

