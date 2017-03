Nieuwe spoorwegbrug moet Mechelen en Brussel beter met elkaar verbinden

Oud-president van Haïti René Préval (74) overleden

Volgens voormalig minister Patrick Delatour is hartstilstand de doodsoorzaak, maar verder gaven de artsen geen verduidelijking. René Garcia Préval was president van 1996 tot 2001 en in 1991 was hij premier. In zijn tweede ambtstermijn, van 2006 tot 2011, werd het land door een verwoestende aardbeving getroffen, waar het nog steeds niet van hersteld is.

