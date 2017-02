GAIA eist exportverbod dieren naar Midden-Oosten, Noord-Afrika en Turkije

Japanse stad in de ban van de sledehondensport

In Wakkanai, in het noorden van Japan, nemen dit weekend 90 ploegen het tegen elkaar op in het Japanse kampioenschap sledehondenrennen. Het evenement is onderverdeeld in 8 categorieën. Op deze beelden is te zien hoe ploegen van 3 honden het beste van zichzelf geven over een afstand van 3 kilometer.

