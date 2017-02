Eerste verticale binnenboerderij van Europa staat in ons land

Bijna alle werknemers Renault Vilvoorde vonden werk

In de gebouwen van de voormalige Renaultfabriek in Vilvoorde is dit weekend een tentoonstelling te zien over de sluiting. Het schrappen van 3.100 banen veroorzaakte enorm veel verontwaardiging, omdat de mededeling heel harteloos gebeurde. Maar na 5 maanden sociale strijd kwam er wel een sociaal akkoord dat een oplossing bood voor iedereen. Wie niet op brugpensioen kon, kreeg een intensieve begeleiding in een zogenoemde tewerkstellingscel, die later model stond voor andere bedrijven.

