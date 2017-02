Elfjarige grote fan van Donald Trump

Frontvrouw Pussy Riot: "Poetin slaagt er niet in ons tot slachtoffers te maken"

"Ik vind dat je overal plezier moet hebben, ook in de cel", zegt Nadia Tolokonnikova die 2 jaar strafkamp uitzat. "Je wil eten, drinken, liefhebben. Je wil niet dat de overheid die jaren in de gevangenis van je steelt." Ze verblijft nu in de VS, waar ze zich net als in Rusland ook zorgen maakt over de afbrokkelende democratie.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Frontvrouw Pussy Riot: "Poetin slaagt er niet in ons tot slachtoffers te maken"

"Ik vind dat je overal plezier moet hebben, ook in de cel", zegt Nadia Tolokonnikova die 2 jaar strafkamp uitzat. "Je wil eten, drinken, liefhebben. Je wil niet dat de overheid die jaren in de gevangenis van je steelt." Ze verblijft nu in de VS, waar ze zich net als in Rusland ook zorgen maakt over de afbrokkelende democratie.