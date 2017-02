Wat is de rol van magie in ons leven?

Hoe kan politie probleem van vermisten met dementie beter aanpakken?

Vorig jaar werden 136 ouderen met een vorm van dementie als vermist opgegeven. En dat is niet zonder gevaar, want 15 van hen werden niet levend teruggevonden. Nogal wat mensen met dementie lopen weg van huis of van het woonzorgcentrum waar ze verblijven. Politiediensten beraden zich over hoe ze dit probleem beter kunnen aanpakken. Een goed voorbeeld is er in Tielt, waar de politie samenwerkt met het woonzorgcentrum.

