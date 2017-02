Nieuwkomers in Aalst leren carnaval kennen

Fans of Flanders: is Flanders ready for Ivanka Trump?

Er is al veel gezegd en getweet over de kledinglijn van Ivanka Trump die uit de rekken werd gehaald in meerdere Amerikaanse winkelketens. Maar was dit terecht? Fans of Flanders ging op onderzoek in de straten van modestad Antwerpen. Deze wekelijkse bijdrage van Fans of Flanders, een humoristische rubriek gemaakt voor expats van Flandersnews, kan u ook altijd terugvinden op onze Engelstalige nieuwssite Flandersnews.be.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Fans of Flanders: is Flanders ready for Ivanka Trump?

Er is al veel gezegd en getweet over de kledinglijn van Ivanka Trump die uit de rekken werd gehaald in meerdere Amerikaanse winkelketens. Maar was dit terecht? Fans of Flanders ging op onderzoek in de straten van modestad Antwerpen. Deze wekelijkse bijdrage van Fans of Flanders, een humoristische rubriek gemaakt voor expats van Flandersnews, kan u ook altijd terugvinden op onze Engelstalige nieuwssite Flandersnews.be.