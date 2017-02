"Nerveuze vrouwen" vragen aandacht voor psychose

Is het aardvarken een mannetje of een vrouwtje?

In de Poolse zoo van Wroclaw is een week geleden een aardvarkentje geboren. Het geslacht blijft voorlopig onbekend, omdat dat moeilijk vast te stellen is. Aardvarkens hebben uitwendige balletjes die teelballen kunnen zijn, maar evengoed geurklieren. Of het een jongen of een meisje is, is dus nog even afwachten.

