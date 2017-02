“Britse wetenschappers in tranen na brexit-referendum”

Opvallend meer 85-plussers gestorven begin dit jaar

Het is normaal dat er meer ouderen sterven tijdens de koude maanden, maar dit keer is het uitzonderlijk, onder meer door het griepvirus dat stevig huishoudt. Dat er meer mensen sterven, is ook voelbaar in de crematoria: in ons land ligt het aantal crematies in januari 14 procent hoger dan vorig jaar.

