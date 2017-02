"Belgische chocolade" niet altijd Belgisch en niet altijd chocolade

Geen plastic zakjes meer? In Wallonië is het al langer het geval

Een verbod op plastic zakjes zit er dus aan te komen in Vlaanderen, in Wallonië is het er al. Sinds één december mogen winkeliers daar in principe geen zakjes voor eenmalig gebruik meer geven. Er is nog een overgangsperiode nu, en sommige winkeliers merken dat een zakloze verkoop niet altijd eenvoudig is.

