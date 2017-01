Federale regering keurt hervorming strafrecht goed

Ontsnappingskoning "El Chapo" onder zware bewaking naar de VS

In de grensstad Ciudad Juarez is vanmorgen “El Chapo” op transport gezet. De 59-jarige drugsbaron ging onder zware bewaking per vliegtuig naar een kleine luchthaven even buiten New York. Hij brengt de nacht door in een cel in de gevangenis van Manhattan.

