Opkomende economieën eisen plaatsje op in Davos

Italiaanse hulpdiensten botsen op een muur van sneeuw

Op luchtbeelden is te zien in welke omstandigheden Italiaanse hulpdiensten zich een weg moeten banen naar het hotel in de Abruzzen dat door een lawine van de kaart is geveegd. Een ellenlange kolonne voertuigen botst letterlijk op een enorme sneeuwmassa. De voorbije dagen is in de streek tot 5 meter sneeuw gevallen.

