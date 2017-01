Aangifte van ongeval kan voortaan via een app

Zwemmers halen gemiste wedstrijd in... in de sneeuw

Het zwemteam van Georgia Tech, op bezoek in Virginia, raakte afgelopen weekend ingesneeuwd in zijn hotel. Ze haalden de verloren aflossingswedstrijd dan maar buiten in, voor de camera.

