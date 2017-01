Deboosere: "Een omgekeerde voorspelling was veel erger geweest"

Deboosere: "Het is nu letterlijk stilte voor de storm"

"In het tweede deel van de nacht zal de wind sterk aantrekken. De neerslag krijgt een winters karakter, dus buien van smeltende sneeuw en sneeuw. Dat met rukwinden tot 110 kilometer per uur. Dit is een vliegende storm. In combinatie met springtij is dat altijd bang afwachten." verduidelijkt de weerman in "Het journaal".

