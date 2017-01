Studio 100-baas Hans Bourlon geeft les in Leuven

16 verdachten opgepakt voor juwelenroof Kardashian

Op verschillende plaatsen in Frankrijk zijn 16 verdachten opgepakt van de juwelenroof in het appartement van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian in Parijs, afgelopen najaar. Het ging om de grootste roof in meer dan 20 jaar in een privé-woning, met een waarde van meer dan 9 miljoen euro. De bende zou vertakkingen hebben tot in ons land.

