Klasgenoten van verongelukte meisjes trekken naar minister Weyts

Britse Queen trotseert voor het eerst dit jaar de winterkou

Het is de eerste keer in ruim drie weken dat ze in het openbaar verschijnt. Met Kerstmis en Nieuwjaar moest ze nog passen voor de mis omdat ze te zwaar verkouden was, maar vandaag ging ze in het domein Sandringham, nabij Norfolk, naar de kerk.

