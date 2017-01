Robert fietst wereldrecord in nieuwe categorie (+105-jarigen)

Israëlische soldaat veroordeeld voor doodslag

In Israël is een jonge soldaat schuldig bevonden aan doodslag voor het neerschieten van een Palestijn die al gewond op de grond lag. De Palestijn had zelf eerst een Israëlische militair met een mes gestoken. Juist daarom vinden veel Israëliërs dat de soldaat die schoot onschuldig is. Maar een militaire rechtbank ziet dat anders. Het vonnis wekt veel beroering in Israël.

Israëlische soldaat veroordeeld voor doodslag

