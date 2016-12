Controles aan de grenspost in Rekkem worden anders aangepakt

Tijgerwelpjes krijgen allereerste kerstpakjes

Vandaag hebben de verzorgers van de dierentuin van Londen twee tijgerwelpjes extra in de watten gelegd. Achilles and Karis (beiden amper 6 maanden oud) kregen hun allereerste kerstgeschenken. De bedoeling van de pakjes was niet louter om de tijgers onder te dompelen in de kerstsfeer, maar ook om het natuurlijke jachtinstinct aan te wakkeren bij de welpen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Tijgerwelpjes krijgen allereerste kerstpakjes

Vandaag hebben de verzorgers van de dierentuin van Londen twee tijgerwelpjes extra in de watten gelegd. Achilles and Karis (beiden amper 6 maanden oud) kregen hun allereerste kerstgeschenken. De bedoeling van de pakjes was niet louter om de tijgers onder te dompelen in de kerstsfeer, maar ook om het natuurlijke jachtinstinct aan te wakkeren bij de welpen.