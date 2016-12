Filip en Mathilde zingen mee op "Stille nacht"

Leuvens bedrijf wil studenten lokken met grof geld

15.000 euro: het is een aanbod dat sommigen misschien als muziek in de oren zal klinken. En het is het Leuvense bedrijf Datacamp menens. Het wil snel gedreven en bekwame website-ontwikkelaars in dienst nemen, en dat mogen dus ook studenten zijn.

