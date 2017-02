Fact check: Klopt het dat er meer jobs zijn bijgekomen dan verwacht?

“Hoe vroeger je moet kiezen, hoe groter de sociale ongelijkheid”

Er is een onderwijsakkoord. Maar gaat dat ons onderwijs nu echt verbeteren? Neen volgens Elisabeth Meuleman (Groen), want "kinderen worden te vroeg vastgepind op hun studiekeuze". Koen Daniels (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V) verdedigen het akkoord. “Nog nooit is er zo duidelijk in kaart gebracht welke richtingen we hebben en waarop ze voorbereiden, de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.”

