Fact check: Nemen meer mensen de tram of bus van De Lijn?

Fact check: Staat de Amerikaanse middenklasse onder druk?

De laatste 30 jaar was er gemiddeld 1,6% economische groei per jaar in de Verenigde Staten. Maar de inkomens van de gezinnen gingen er maar met 0,32% per jaar op vooruit. Ze profiteerden dus niet in gelijk mate mee van de economische groei. En is het vooral de middenklasse die daaronder lijdt?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

