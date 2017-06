Heleen Debruyne: "Misschien volgende keer gewoon zwijgen, meneer Baudet"

Met uitspraken als "vrouwen hebben over het algemeen minder ambitie" en "het is normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn" heeft de Nederlandse politicus Thierry Baudet zich het etiket vrouwonvriendelijk op de hals gehaald. In "De afspraak" gaat hij over de kwestie in debat met journaliste Heleen Debruyne.

VRT

