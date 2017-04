Mythe of Waarheid: spinazie nooit opnieuw opwarmen

Zin in een frisse duik in dit hoog-in-de-luchtzwembad?

Spectaculair, adembenemend, verbluffend, bevreemdend en zeker niet voor mensen met hoogtevrees. Dat is het minste wat je kan zeggen van dit zwembad dat letterlijk over het dak van een hotel in Houston hangt. Door de glazen bodem van het zwembad ziet de hotelgast die zich aan een plons waagt, de straten van de stad.

VRT yt

