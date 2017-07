Selfie-poging zet peperduur domino-effect in gang in museum

Tubi de duif is dol op motorrijden

Tubi is een Kroatische duif van 7 jaar oud die gek is van motorrijden. Ze is een echte avonturier die niet vies is van hoge snelheden en na een dolle rit graag op adem komt op een terrasje.

