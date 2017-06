Noord-Korea wil Benidorm klonen, wat kunnen ze zoal verwachten?

Praatgraag mobieltje onderbreekt Ivan De Vadder

De meesten onder ons hebben er ervaring mee, gsm’s die op het meest ongelegen moment lawaai beginnen te maken. Vanmiddag was het de beurt aan politiek journalist Ivan De Vadder. Tijdens zijn uitleg over de politieke situatie in Franstalig België op onze Facebook live werd De Vadder onderbroken door zijn mobieltje.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Praatgraag mobieltje onderbreekt Ivan De Vadder

De meesten onder ons hebben er ervaring mee, gsm’s die op het meest ongelegen moment lawaai beginnen te maken. Vanmiddag was het de beurt aan politiek journalist Ivan De Vadder. Tijdens zijn uitleg over de politieke situatie in Franstalig België op onze Facebook live werd De Vadder onderbroken door zijn mobieltje.