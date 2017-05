11,5 miljoen euro: kostprijs duurste auto ter wereld

Zware boerderijbrand vernielt ook stuurcabine brandweerauto

Afgelopen nacht heeft een brand twee stallen op een kippenboerderij in Oud-Turnhout in de as gelegd. Alle 26.000 kuikens zijn verloren gegaan. Het vuur sloeg ook over op een van de brandweerwagens. Een brandweerman raakte lichtgewond.

