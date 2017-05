Man maakt magistraal reclamefilmpje om zijn oude Suzuki te verkopen

"Toen viel er plots een schorpioen op mijn hoofd"

Gelukkig was er de foto om het bewijs te leveren dat de passagier aan boord van een Amerikaanse vlucht naar Canada zijn verhaal niet had verzonnen. "Er viel plots iets op mijn hoofd. De Mexicaanse heer naast me zag wat het was."

