Deze Jeep leert foutgeparkeerde BMW een lesje

Brand in wolkenkrabber in aanbouw zorgt voor grote rookwolk in Dubai

In Dubai is een grote brand uitgebroken in een wolkenkrabber in aanbouw vlak bij de Dubai Mall, een van de grootste winkelcentra ter wereld. De brandweer heeft de situatie onder controle. Er raakte niemand gewond.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Brand in wolkenkrabber in aanbouw zorgt voor grote rookwolk in Dubai

In Dubai is een grote brand uitgebroken in een wolkenkrabber in aanbouw vlak bij de Dubai Mall, een van de grootste winkelcentra ter wereld. De brandweer heeft de situatie onder controle. Er raakte niemand gewond.