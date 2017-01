Wat als... je aan een skilift blijft bengelen?

Grootste ijssculpturenfestival ter wereld van start

In Harbin, in het noorden van China, is het 33e IJs- en Sneeuwfestival van start gegaan. Harbin is het grootste ijssculpturenfestival ter wereld. Afhankelijk van het weer duurt het festival ongeveer één maand. Het klimaat in Harbin lijkt op dat van het oosten van Siberië. In de winter is het er gemiddeld 16,8 graden onder nul.

Grootste ijssculpturenfestival ter wereld van start

In Harbin, in het noorden van China, is het 33e IJs- en Sneeuwfestival van start gegaan. Harbin is het grootste ijssculpturenfestival ter wereld. Afhankelijk van het weer duurt het festival ongeveer één maand. Het klimaat in Harbin lijkt op dat van het oosten van Siberië. In de winter is het er gemiddeld 16,8 graden onder nul.