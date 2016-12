Amerikaanse chef serveert topmaaltijden op tablets

Houten brug stort in, chauffeur ontsnapt op het nippertje

Deze vrachtwagenbestuurder had beter twee keer nagedacht toen hij over een houten constructie in Indonesië reed. Want enkele seconden later stort de vrachtwagen naar beneden. Niemand raakte gewond.

yt

