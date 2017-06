Vannacht gespot aan de hemel: lichtende nachtwolken

MIT zet jonge onderzoekster in de bloemetjes

Het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) zet vanavond 10 beloftevolle Belgische vernieuwers in de bloemetjes. Bij de selectie zit Damya Laoui. Ze is 32 en levert baanbrekend onderzoek in de strijd tegen kanker.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

MIT zet jonge onderzoekster in de bloemetjes

Het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) zet vanavond 10 beloftevolle Belgische vernieuwers in de bloemetjes. Bij de selectie zit Damya Laoui. Ze is 32 en levert baanbrekend onderzoek in de strijd tegen kanker.