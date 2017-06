Broers maken indrukwekkende kortfilm met foto's van NASA

"De hersenen van een tiener zeggen: school is niet leuk"

Jelle Jolles was in zijn tienerjaren geen al te beste student en toch is het goedgekomen. Hij is nu neuropsycholoog. In "Van Gils & Gasten" legt hij uit waarom het belang van schoolresultaten genuanceerd moeten worden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"De hersenen van een tiener zeggen: school is niet leuk"

Jelle Jolles was in zijn tienerjaren geen al te beste student en toch is het goedgekomen. Hij is nu neuropsycholoog. In "Van Gils & Gasten" legt hij uit waarom het belang van schoolresultaten genuanceerd moeten worden.